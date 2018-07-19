"Перебрасывают боевую технику и ракетные комплексы": зафиксирована усиленная милитаризация Крыма Россией (фото)

По имеющейся информации, спецслужбы России рассматривают возможность проведения в июле-августе ряда провокаций на оккупированной территории Крыма.

Продолжает фиксироваться усиленная милитаризация Россией Крымского полуострова с размещением многочисленного военного контингента и переброской огромного количества боевой техники и ракетных комплексов.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук на странице в Facebook, опубликовав соответствующие фото.

Он также отметил, что деятельность России в Крыму привела полуостров на грань экологической катастрофы. Последствиями неупорядоченной военной деятельности стали массовые утечки горючего, в том числе и в акваторию Черного моря, пишет Тымчук.

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"Критическая экономическая и экологическая ситуация на оккупированной территории АР Крым, а также притеснения местного населения со стороны российских силовиков, негативно влияет на социально-политическую обстановку на полуострове. В связи с чем, Кремль рассматривает вариант создания предпосылок введения более жесткого полицейского режима в Крыму и создания искусственного повода для привлечения ВС РФ, а также эскалации российско-украинской войны с захватом части юго-восточной территории Херсонской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, по имеющейся информации, спецслужбы России рассматривают возможность проведения в ближайшее время (конец июля - начало августа) ряда провокаций на оккупированной территории АР Крым, в том числе с осуществлением террористических актов против гражданского населения оккупированного Крыма с массовыми жертвами, сообщил Тымчук.

"Основными объектами атак могут стать общественные места (торговые центры, рынки, массовые мероприятия) и объекты инфраструктуры (пункты водоснабжения и склады с горючим). Как показывает ситуация на Донбассе, российские оккупанты особо преуспели в использовании тяжелых вооружений против гражданского населения и ракет ПВО против гражданской авиации. Эти методы с массовыми жертвами уже стали визитной карточкой преступной российской власти в вооруженной агрессии против Украины", - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее пять стран присоединились к решению ЕС продлить санкции в отношении оккупированного Крыма.