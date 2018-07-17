Полиция возбудила дело из-за нападения на здание НАБУ и рассказала подробности

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4-х лет.

Полиция Киева открыла производство по факту нападения на здание Национального антикоррупционного бюро Украины по статье "хулиганство".

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение о том, что возле здания НАБУ неустановленные лица совершают противоправные действия. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции и экипажи патрульных", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что на месте происшествия находилась группа лиц в количестве около 30 человек.

Читайте такжеВ США обеспокоены нападениями "титушек" на Шабунина и здание НАБУ

"Установлено, что часть из них вошла в приемную граждан НАБУ, повредив при этом входные двери. Кроме того, правонарушители испортили краской внешние ролеты здания и камеры видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Сейчас следователями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4-х лет. Досудебное расследование по делу продолжается.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июля, в здание НАБУ на ул. Василия Сурикова, 3, в Соломенском районе Киева ворвались неизвестные и повредили имущество.

В НАБУ не исключают, что нападение на здание ведомства является провокацией.

"Не исключаем, что сегодняшние события являются сознательной, спланированной и организованной провокацией со стороны представителей определенных политических сил. Это подтверждается как связями одного из организаторов акции с фигурантами расследований НАБУ - народным депутатом Евгением Дейдеем и близким родственником министра внутренних дел, так и пассивностью полиции в отношении правонарушителей. Ни один из них не был задержан, что вряд ли было бы возможным, если бы подобные события произошли, например, в помещении МВД ", - заявили в НАБУ.

Также в НАБУ заявили, что располагают подтверждением того, что участников акции, среди которых были представители социально незащищенных слоев населения, подвозили и увозили организованными группами в обмен на определенное материальное вознаграждение.