Полиция возбудила дело из-за нападения на здание НАБУ и рассказала подробности

21:41, 17 июля 2018
Общество
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Полиция расследует факт нападения на здание НАБУ как хулиганство / фото УНИАН

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение о том, что возле здания НАБУ неустановленные лица совершают противоправные действия. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции и экипажи патрульных", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что на месте происшествия находилась группа лиц в количестве около 30 человек.

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"Установлено, что часть из них вошла в приемную граждан НАБУ, повредив при этом входные двери. Кроме того, правонарушители испортили краской внешние ролеты здания и камеры видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Сейчас следователями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4-х лет. Досудебное расследование по делу продолжается.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июля, в здание НАБУ на ул. Василия Сурикова, 3, в Соломенском районе Киева ворвались неизвестные и повредили имущество.

В НАБУ не исключают, что нападение на здание ведомства является провокацией.

"Не исключаем, что сегодняшние события являются сознательной, спланированной и организованной провокацией со стороны представителей определенных политических сил. Это подтверждается как связями одного из организаторов акции с фигурантами расследований НАБУ - народным депутатом Евгением Дейдеем и близким родственником министра внутренних дел, так и пассивностью полиции в отношении правонарушителей. Ни один из них не был задержан, что вряд ли было бы возможным, если бы подобные события произошли, например, в помещении МВД ", - заявили в НАБУ.

Также в НАБУ заявили, что располагают подтверждением того, что участников акции, среди которых были представители социально незащищенных слоев населения, подвозили и увозили организованными группами в обмен на определенное материальное вознаграждение.

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Теги: #полиция#НАБУ