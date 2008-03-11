В Киеве ограбили автозаправку WOG
11:35, 11 марта 2008Общество
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Злоумышленники скрылись
Вчера около 5.00 в Голосеевском районе Киева двое неизвестных совершили вооруженное нападение на автозаправочную станцию WOG.
Об этом УНИАН сообщили в ЦОС УМВД Украины в г. Киеве.
По информации собеседника агентства, мужчины в черных вязаных шапочках и перчатках ворвались в помещение АЗС и, произведя несколько выстрелов в воздух из пистолета, предназначенного для отстрела резиновых пуль, заставили персонал отдать им деньги из кассы.
Забрав 8 тыс. грн., злоумышленники скрылись.
Милиция принимает меры по розыску и задержанию грабителей.
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