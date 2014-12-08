Центральная часть Горловки осталась без отопления и света, горят жилые дома

В разных районах города люди испытывают перебои с электроснабжением, водой и отоплением, сообщает Gorlovka.ua.

"Сидим, замерзаем, - поделилась горловчанка, - от слабого напряжения выбивает пробки электричества, поэтому и обогреватель не особо помогает".

По словам жительницы ЦГР, также нет возможности включить интернет и посмотреть, что происходит в городе и стране, отчетливо слышны звуки обстрелов. Многие соседи спустились в подвалы и ушли в бомбоубежище.

Жилмассив Строитель, Комсомолец и часть 245 квартала сейчас без света, - об этом говорят пользователи социальных сетей. Также с перебоями работает мобильная связь.

Кроме того, горловчане делятся тем, откуда производят выстрелы.

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"Минут 15 назад звонил отец, сказал стреляют с ФТП и ОБОПа", "Сильно садят от ДЮТа", "Бссарабка, Курганка, Комсомолец, Строитель есть попадания", - пишут в "Самообороне Горловки".

По состоянию на 21: 30 известно, что снаряды попали в троллейбусный парк, который горит, также горят дома в частном секторе центральной части города и посадка, прилегающая к поселку Короленко.

По предварительным данным пострадал жилой многоквартирный дом на ул.Нестерова, частный дом на ул.Чкалова, коммунальный техникум (в т.ч. перебита газовая труба), котельная. Разбиты стёкла во многих домах и учреждениях.

Пока сведений о погибших и раненых нет.