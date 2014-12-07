В Старобешево боевики создали центр по подготовке рекрутов, город закрыт для въезда и выезда

В населенном пункте Старобешево, боевики устроили настоящий учебный центр по подготовке рекрутов.

"Бандиты готовят танковые экипажи и операторов наводчиков «Смерчей» и «Градов». Террористы насильно заставляют жителей Донбасса вступать в свои ряды, учиться убивать братьев-украинцев. Теперь город полностью закрыт. Местные жители ограничены бандитами во въезде и выезде из города", - отмечают в сообщении.

В штабе подчеркнули, что артиллеристы сил АТО за сутки 72 раза прислали боевикам "огневой ответ".

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В частности, на Мариупольском направлении уничтожен минометный расчет вместе с техникой, грузовик с боеприпасами и экипажем. Также, силами контрдиверсионных подразделений сил АТО уничтожены ДРГ боевиков.

"Риторика настоящего хозяина бандитов с «колорадскими» лентами, о будто бы уважении к целостности Украины, побуждает украинцев только больше объединяться против действий агрессоров «русского мира». И адекватно отвечать на каждое проявление террористической активности", - заявили в штабе АТО.