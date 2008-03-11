Председателя СБУ обворовали в киевском отеле Hyatt Regency?

У председателя СБУ минувшие праздники выдались неудачными - у него якобы украли кошелек. Да не где-нибудь, а в одном из самых крутых столичных отелей - Hyatt Regency, который расположен в самом центре Киева на Софийской площади! Об этом пишет "Комсомольская правда в Украине".

По слухам, дело было так. Утром 8 марта Валентин Наливайченко с женой и сыном (вообще-то у Наливайченко есть только дочь - УНИАН) приехали в фитнес-центр отеля. Глава СБУ решил искупаться в бассейне и отправился в раздевалку, где вместе с ним были еще два гостя из России. А вернувшись после плавания, обнаружил пропажу портмоне. При этом его шкафчик для личных вещей остался цел и невредим. Впрочем, не исключено, что сам Наливайченко не положил портмоне в шкафчик.

- Скорее всего, глава Службы безопасности уронил кошелек, когда переодевался, - говорит источник в правоохранительных органах, - а кто-то его подобрал.

Так или нет, но, по непроверенным данным, Валентин Наливайченко сразу позвонил начальнику ГУМВД в Киеве Виталию Яреме. А тот якобы отправил на место происшествия сразу две оперативно-розыскные группы - в общей сложности до 10 человек. Однако милиционерам в элитном отеле были не рады. Около двух часов (!) они стояли на улице и тщетно пытались доказать охране, что прибыли по вызову. Очевидно, в это время служащие Hyatt Regency пытались связаться с руководством, чтобы получить распоряжение о том, пускать милицию или не пускать.

- В конце концов оперативники зашли в гостиницу, - рассказывает не пожелавший назвать свое имя свидетель случившегося. - Выяснилось, что в кошельке лежали 400 долларов США, две банковские карточки и водительские права.

Оператор отеля Hyatt Regency Тамара Олехина сказала, что ничего не знает о пропаже портмоне. А назвать телефоны руководства отеля девушка отказалась, ссылаясь на служебную этику. Но пообещала, что сегодня (вчера отель работал в режиме выходного дня) официальный комментарий даст менеджер по связям с общественностью Анна Тарута.