"А что, так можно было?": в сети разгорелся скандал вокруг ведущего на украинском ТВ (фото)
09:39, 12 июля 2018Общество
3941 0
Жарких ведет программу на телеканале "112 Украина" и дает комментарии пропагандистам.
Жарких дает комментарии пропагандистским ресурсам / фото facebook.com/nazarenko.gene
Ведущий "112 Украина" Денис Жарких попал в скандал из-за интервью пропагандистскому ресурсу News Front.
Читайте такжеСторонник "ДНР" "засветился" в еще одной рекламе на украинском ТВ (видео)
Соответствующие кадры опубликовал на своей странице в Facebook журналист Евгений Назаренко. "Новый ведущий 112 канала. Вчера ты рассказываешь за хунту на сепарском News Front, а сегодня ты ведущий на украинском канале. А че не, да, коллеги?", – подписал он фото.
Судя по скринам, News Front он давал интервью 21 июня, а уже 23-го появился в эфире "112 Украина".
"Стандарты, свобода слова", "СБУ, АУ", "А что, так можно было?", "Тварь", - возмущаются в комментариях под постом Назаренко.
Ранее в сети сообщили, что в рекламе цифрового телевидения снялся ярый сторонник "ДНР" Михаил Бовдуй.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter