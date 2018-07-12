"А что, так можно было?": в сети разгорелся скандал вокруг ведущего на украинском ТВ (фото)

Жарких ведет программу на телеканале "112 Украина" и дает комментарии пропагандистам.

Ведущий "112 Украина" Денис Жарких попал в скандал из-за интервью пропагандистскому ресурсу News Front.

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Соответствующие кадры опубликовал на своей странице в Facebook журналист Евгений Назаренко. "Новый ведущий 112 канала. Вчера ты рассказываешь за хунту на сепарском News Front, а сегодня ты ведущий на украинском канале. А че не, да, коллеги?", – подписал он фото.

Судя по скринам, News Front он давал интервью 21 июня, а уже 23-го появился в эфире "112 Украина".

"Стандарты, свобода слова", "СБУ, АУ", "А что, так можно было?", "Тварь", - возмущаются в комментариях под постом Назаренко.

Ранее в сети сообщили, что в рекламе цифрового телевидения снялся ярый сторонник "ДНР" Михаил Бовдуй.