Международный день фотографа: подборка коубов о самой лучшей профессии (видео)

Ежегодно 12 июля отмечают День фотографа.

Провозгласил этот праздник сам папа Римский в день почитания святой Вероники, которая считается покровительницей фотографии.

Первые фотографии были черно-белыми. А в середине XIX века появились первые цветные фотографии. Для их создания использовались три фотокамеры - на каждую устанавливали светофильтр (красный, зеленый и синий), а потом соединяли изображения.

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Сейчас почти каждый сам себе фотограф, но есть и те, кто зарабатывает ремеслом фотографии, чьи снимки красуются на обложках глянца и в наших семейных альбомах.