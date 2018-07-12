Международный день фотографа: подборка коубов о самой лучшей профессии (видео)
10:00, 12 июля 2018Общество
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Ежегодно 12 июля отмечают День фотографа.
Международный день фотографа
Провозгласил этот праздник сам папа Римский в день почитания святой Вероники, которая считается покровительницей фотографии.
Первые фотографии были черно-белыми. А в середине XIX века появились первые цветные фотографии. Для их создания использовались три фотокамеры - на каждую устанавливали светофильтр (красный, зеленый и синий), а потом соединяли изображения.
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Сейчас почти каждый сам себе фотограф, но есть и те, кто зарабатывает ремеслом фотографии, чьи снимки красуются на обложках глянца и в наших семейных альбомах.
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