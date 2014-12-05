Журналисты стали свидетелями боев в селе Пески (фото)

Журналистка "5 канала" Ирина Герасимова была в эпицентре события.

Накануне вечером село Пески традиционно обстреляли. Эхо ожесточенных боев в аэропорту Донецка долетает и до окраин.

Вражеские пули загнали журналистов в подвал. Военные в это время остаются на позициях. В перерыве между выстрелами рассуждают о стратегии - надо сдавать аэропорт, или нет.

Для размышлений у бойцов было несколько часов затишья. К утру бои возобновляются. А волонтеры медицинской службы, дежурящие в Песках, резюмируют: "За последние дни мы вывезли человек 20 300-х и несколько 200-х. Сейчас не скажу - может трое-четверо", - говорит волонтер Галина Алмазова.

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Этой ночью обошлось без потерь с украинской стороны. Новая эпоха принесла новые атаки - как со стороны врага, так и ему в ответ. Среди других легендарных "киборгов" прикрывают артиллеристы 1-й отдельной танковой бригады.

О результатах своей работы бойцы узнают по рации от бойцов с передовой. "Попали в десяточку. В цель", - говорит боец ДУК "Правый сектор" "Ашот".

Кто враг для местных жителей - последние определиться не могут, и до сих пор верят, что воюют между собой украинцы - просто спонсоры у них разные. Несмотря на обстрелы, которые продолжаются уже более пяти месяцев - оставлять поселок они не планируют.