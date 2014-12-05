Умер режиссер фильма «Республика ШКИД»

Об этом сообщает ТАСС.

Полока снял игровые фильмы "Капроновые сети", "Республика ШКИД", "Интервенция", "Один из нас", "Одиножды один", "Наше призвание", "Я - вожатый форпоста", "А был ли Каротин?", "Возвращение "Броненосца", "Око за око".

Читайте такжеРежиссер Эльдар Рязанов госпитализирован в тяжелом состоянии

Геннадий Полока поставил картину "Республика ШКИД" в 1966 году по повести Леонида Пантелеева и Григория Белых, в которой главные исполнили Павел Луспекаев, Сергей Юрский и др. Фильм принес режиссеру известность, в 1968 г. получил вторую премию III Всесоюзного кинофестиваля "За лучший детский и юношеский фильм". Картина завоевала широкую известность во времена СССР.