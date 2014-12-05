Интернет-мошенники сдают чужие усадьбы в Карпатах в аренду на новогодние праздники

Владельцы туристических усадеб в Карпатах обнаружили в Интернете объявление о сдаче их жилья на Новый год и Рождество от неизвестных лиц. Выяснилось, некоторые туристы уже успели заплатить задатки, говорится в сюжете ТСН.

Схема во всех случаях одинакова: мошенники воруют фотографии и информацию с официальных туристических сайтов. Своих жертв соблазняют ценой, которая ниже реальной.

Телефонный звонок из Киева яремчанку Галину Годованец ошеломил. Какой-то мужчина спрашивал, получила ли она от него задаток за отдых в ее усадьбе на Новый год. "Я говорю: "задаток"? Я никаких задатков не получала. Я уже потом узнала, что 3 тысячи гривен. Их должно быть 12 человек", - рассказывает она.

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Разговор о задатке стал сюрпризом и для парня на том конце провода. Это был Сергей. Он рассказал, что место отдыха выбрал на сайте бесплатных объявлений. По указанному телефону ответил мужчина, который назвался владельцем усадьбы. "Я попросил более подробные фотографии. Он сразу же выслал около 35 разных фотографий этого дома", - рассказывает пострадавший.

Не колеблясь, Сергей перевел на банковскую карту якобы хозяина усадьбы задаток - половину стоимости отдыха. Теперь у него есть только чек, имя получателя и его электронный адрес.

Почти слово в слово историю киевлянина, как свою, пересказывает туристка из Черновцов Наталья Чайковская.

Такую псевдорекламу собственных усадеб накануне этих новогодних праздников нашли уже десятки прикарпатцев.

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Сколько туристов стали жертвами мошенников, пока неизвестно. Несмотря на то, что хозяевам усадеб звонят обманутые туристы, сегодня известно лишь об одном написанном в милицию заявлении.

Правоохранители говорят, дело не безнадежное. Ведь известны, по крайней мере, банковские реквизиты, по которым мошенники получали деньги.