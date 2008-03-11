Тимошенко обещает новые правила приватизации
05:06, 11 марта 2008Общество
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Развязка для ключевых предприятий через три-четыре месяца
ОАО «Укртелеком», а также ключевые химические и энергетические предприятия будут приватизированы за три-четыре месяца.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, выступая на конференции “Украина-ЕС: навстречу общим вызовам” в Брюсселе.
Главным условием приватизации будет модернизация, реконструкция и соблюдение экологических норм и правил, подчеркнула она.
В своем выступлении Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что приватизация в Украине отныне будет проходить по новым правилам и абсолютно прозрачно: будут предусмотрены серьезные условия соглашений, принимать участия в конкурсах смогут все желающие, а победитель будет определяться на аукционе.
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