На Житомирщине расследуют гибель мужчины, застреленного на полигоне
В Житомирской области военная прокуратура расследует гибель гражданского лица, которого застрелили во время военных учений.
Как сообщили УНИАН в военной прокуратуре Житомирского гарнизона, солдат выполнял упражнение и зацепил автомат, оружие выстрелило, в результате выстрела погиб молодой парень.
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«Трагический случай произошел в ноябре, во время учений на военном полигоне погиб гражданский – доброволец, который собирался идти в армию и интересовался учениями», - уточнили корреспонденту УНИАН в Новоград-Волынском горсовете.
Как стало известно УНИАН из других источников, военный случайно застрелил сына судьи. Мужчина хотел стать добровольцем и пришел посмотреть на учебу военных.
Военная прокуратура открыла уголовное производство по факту неосторожного обращения с оружием.
Как сообщал УНИАН, в сентябре этого года на полигоне в Новоград-Волынском районе во время военных учений погиб военнослужащий, еще трое получили ранения.