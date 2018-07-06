В Украине в таборах проживают более 100 тысяч ромов - глава Нацполиции

Князев отметил, что в настоящее время полиция зарегистрировала девять уголовных производств о нападениях на таборы ромов.

В Украине около 3100 мест компактного проживания ромов, в таборах проживают более 100 тысяч ромов.

Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, пишет Радио Свобода.

По его словам, в этом году в полицию поступило шесть сообщений о нападениях на поселения цыган: три – в Киеве, два – Львовская область, одно – в Тернопольской области.

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Князев добавил, что сейчас полиция зарегистрировала девять уголовных производств – из которых четыре по фактам хулиганских действий, три – по признакам нарушения равноправия граждан.

В полиции отмечают, что все эти преступления связаны с нападениями на места компактного проживания ромов группами радикально настроенной молодежи.

«Цель правонарушений – публичное уничтожение таких поселений и нагнетание социального напряжения в государстве. Все эти нападения хорошо спланированы и организованы. К ним причастны парамилитарные общественные организации, которые ошибочно позиционируют себя защитниками правопорядка, незаконно наделив себя функциями обеспечения публичной безопасности», – подчеркнул Князев.

Напомним, сеть разозлило видео, на котором женщина догоняет двух представительниц цыганской национальности, которые украли деньги у девушки возле Национального института рака. В ответ женщины покрывали ее нецензурной лексикой, показывали свои ягодицы и половые органы.