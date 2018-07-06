Матерились и показывали половые органы: сеть возмутило видео с ромками, обокравшими девушку в Киеве

13:39, 06 июля 2018
Общество
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Сети разозлило видео, на котором женщина догоняет двух представительниц ромской национальности, укравших деньги у девушки возле Национального института рака.

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В ответ женщины покрывали ее нецензурной лексикой, показывали свои ягодицы и половые органы. Ролик опубликовала пользовательница Анна Тропотяга на своей странице в Facebook.

Как сообщали СМИ, в понедельник, 2 июля, около 03:30 ночи, представители ромской национальности совершили нападение на прохожего в Киеве на Русановских садах.

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Теги: #Киев#ромы