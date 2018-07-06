Телеканал ATR показывает сериал, на который не имеет прав, а нацсовет демонстрирует двойные стандарты - заявление группы «1+1 медиа»

Ниже приводим полный текст заявления группы «1+1 медиа»:

В последнее время в телевизионном эфире ООО «Телевізійна компанія «Атлант-СВ», которая вещает под логотипом ATR, публично транслируется телесериал «Бесконечная любовь» («Kara sevda»), исключительное имущественное право на использование которого на территории Украины принадлежит группе компаний «1+1 медиа». Сериал шел на телеканале «1+1» осенью 2017 года. Партнеры канала заверили, что не предоставляли прав на публичное сообщение сериала никакому другому каналу, который не входит в группу «1+1 медиа». Соответственно, показ телесериала на телеканале ATR происходит с нарушением имущественного авторского права как производителя сериала и собственника прав на фильм в других странах, так и телеканала 1+1.

Вызывает вопрос, почему Государственное агентство по вопросам кино не проверило наличие прокатного удостоверения у телеканала АТР, а Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в течение недели, с 28 июня, не обращал внимания на пиратскую трансляцию сериала и нарушение прав украинского и турецкого правообладателей. Полное отсутствие реакции государственных регуляторов на очевидные нарушения, при этом пристальное внимание к другим каналам, которые не демонстрирует пропрезидентскую политику, позволяет говорить нам о политике двойных стандартов двух ведомств.

1+1 медиа публично обращается к Госкино и Нацсовету с требованием разъяснить, каким образом, такая ситуация стала возможной и какие санкции будут приняты в отношении телеканала АТР, а также сотрудников ведомств, которые продемонстрировали такой непрофессионализм.

Группа 1+1 медиа направила претензию руководству телеканала ATR с требованием немедленно прекратить трансляцию телесериала «Бесконечная любовь» и напомнила, что использование объекта авторского права путем его публичного сообщения без согласия лица, которое имеет имущественное авторское право, и без уплаты авторского вознаграждения является основанием обращения в суд и выплаты компенсации в размере от 37 230 до 186 150 000 грн.

Группа 1+1 медиа обращает внимание государственного рег­улятора на этот факт и просит осуществить проверку ООО «Телевізійна компанія «Атлант-СВ» с целью фиксаций нарушений и принятия предусмотренных законом мер.

Напоминаем, что в 2016 году телерадиокомпания «Студия 1+1» уже обращалась с претензией к ООО «Телевізійна компанія «Атлант-СВ» по поводу незаконного сообщения художественного фильма «Операция Валькирия», который также демонстрировался в эфире телеканала АТР без разрешения собственника прав.