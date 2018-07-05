На Житомирщине попрощались с бойцом 30-й бригады, погибшим на Донбассе в 2014 году

Идентифицировать останки бойца танкового экипажа удалось в результате проведенных следственно-розыскных мероприятий и ряда специальных экспертиз.

В Житомирской области сегодня, 5 июля, похоронили бойца 30-й бригады Петра Барбуха, который погиб в зоне боевых действий на Донбассе еще в 2014 году.

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Как сообщили УНИАН в Пищевском сельском совете, к которому принадлежит село Жеребиловка Новоград-Волынского района, именно в этом селе и похоронили бойца.

«Проститься с воином прибыли родные, друзья, военнослужащие, представители власти, жители села, более трехсот человек», - отметили в сельсовете.

25-летний старший солдат Барбух погиб в составе танкового экипажа под командованием старшего лейтенанта Артема Абрамовича во время боя вблизи поселка Никифорово в августе 2014 году на Донбассе.

«Экипаж пошел на таран с российским танком, прикрывая тыл бригады. В результате проведенных следственно-розыскных мероприятий и ряда специальных экспертиз удалось идентифицировать останки тела воина», - рассказали корреспонденту УНИАН в сельсовете.

Там также уточнили, что Барбух родом из Жеребиловки Новоград-Волынского района.