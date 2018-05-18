В Житомире попрощались с погибшим в зоне ООС бойцом

Военный погиб 16 мая вблизи населенного пункта Талаковка Донецкой области во время вражеского обстрела позиций ВСУ.

В Житомире попрощались с бойцом 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Дмитрием Рудем, погибшим в зоне проведения операции Объединенных сил.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония прощания с погибшим состоялась сегодня, 18 мая, в Житомире в Свято-Михайловском соборе УПЦ КП.

Проводить в последний путь бойца пришли жители города, его боевые побратимы, представители власти, военные, духовенство.

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Погибшего с воинскими почестями похоронили на Смолянском кладбище.

Житель Житомира Дмитрий Рудь, 1998 года рождения, погиб 16 мая в районе проведения операции Объединенных сил вблизи населенного пункта Талаковка Донецкой области во время вражеского обстрела позиций ВСУ.

Он пошел защищать Украину в июле 2016 года. В должности старшего стрелка-санитара Рудь проходил военную службу в составе 503-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Украины.

Дмитрий был сиротой и его воспитанием занимались бабушка и дедушка.