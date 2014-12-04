В Украине создан Институт модернизации содержания образования и Институт образовательной аналитики

Соответствующее постановление №687 от 26 ноября 2014 года опубликовано на правительственном портале.

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"Кабинет министров постановляет принять предложение Министерства образования и науки по образованию бюджетных учреждений - Института модернизации содержания образования и Института образовательной аналитики на базе государственного научного учреждения “Институт инновационных технологий и содержания образования”, реорганизуемого путем разделения, с отнесением их к сфере управления Министерства образования и науки", - говорится в документе.

"Реорганизацию государственного научного учреждения "Институт инновационных технологий и содержания образования" осуществить в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству образования и науки в Государственном бюджете на 2014 год на соответствующие цели", - прилагается в постановлении.

Министерству образования и науки необходимо утвердить в месячный срок уставы и структуру, образованных в соответствии с пунктом 1 этого постановления бюджетных учреждений, и осуществить организационные мероприятия по их материально-техническому и кадровому обеспечению.