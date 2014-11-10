Минобразования поручили разработать программы для пропаганды чтения среди детей и взрослых

Вице-премьер-министр Украины Александр Сыч поручил Министерству образования и науки разработать специальные программы для пропаганды чтения. Об этом правительственный чиновник сообщил во время презентации тематической серии духовной литературы издательства Discursus, посвященной 150-летию со дня рождения митрополита Андрея Шептицкого в рамках презентации современной украинской книжной продукции в крепостной галерее «Бастион» в Ивано-Франковске, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Сыч считает, что к чтению, в первую очередь, необходимо приучать детей, поскольку сознание взрослого человека переформатировать намного сложнее. Причины низкого уровня чтения, по словам правительственного чиновника, объясняются отсутствием не только достаточных средств, но и остатками «советской» ментальности украинцев. «Это не только финансовая беда, но и проблема ментальности. Потому что порой купить книжку дешевле, чем потратиться на пиво и сигареты. Страшно, когда людей спрашивают, что они в этом году прочитали, и только 16-18% готовы назвать одну книгу. И это действительно катастрофа. Могу сказать официально, что дал задание Министерству образования разработать специальные программы для пропаганды чтения и в школе, и среди взрослого населения», - подчеркнул вице-премьер-министр.

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Сыч также отметил важность государственной поддержки украинской книги путем налогового стимулирования и квотирования иностранной книги. «Сегодня только 20% украинских книг печатаются в Украине, 80% завозится из России. И это при том, что из этих 20 еще какая-то часть – русскоязычная. Следовательно, нужно украинской книге помочь встать на ноги, предоставить ей налоговые льготы и ограничить доступ на рынок российской книги», - сказал Сыч.