Убитого в центре Киева мужчину ранее судили за похожее преступление - СМИ

По данным СМИ, убитый принадлежал к преступной группировке.

Погибший вчера в результате стрельбы на улице Антоновича в Киеве раньше был на скамье подсудимых по подозрению в убийстве и покушении на жизнь правоохранителя.

Об этом изданию "Страна.uа" стало известно из собственных источников в Министерстве внутренних дел.

Убитого звали Агаев Давуд Шахадин-оглы, его расстреляли за два дня до его дня рождения, который он отмечает 5 июля. 31-летний уроженец города Баку, гражданин республики Азербайджан, официально в Украине не работал, однако имел вид на жительство.

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Как сообщает издание, Агаев входил в преступную группировку. В марте 2015 года Агаев со своими подельниками - Алиевым и Гарагулей были подозреваемыми в совершении ряда преступлений - по ч. 2 ст. 15 п. 12 час. 2 ст. 115, 348 УК Украины. Это покушение на убийство и покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Согласно фабуле дела, которое доступно в Едином реестре судебных решений - 26 марта 2015 года, около полудня, возле дома № 12/3 по улице Городецкого в Киеве, Агаев по предварительному сговору с Алиевым и Гарагулей, совершил покушение на убийство гражданина Кожокина, подкараулив его возле дома и прострелив ему ноги.

Потерпевший получил три сквозных огнестрельных ранения правой и левой ног, однако выжил и добить его не смогли, так как злоумышленники сразу были задержаны оперативниками печерской полиции и главка МВД, которые за ними следили.

К покушению на Кожокина (бывший черниговский хоккеист с криминальными связями) они готовились основательно, вооружившись пистолетами "Глок", Макарова и "Фортом". На место расправы прибыли на двух машинах - Toyota и Volkswagen. Пытаясь скрыться от полиции, Агаев с компанией едва не сбили правоохранителя.

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Однако злоумышленники так и не получили наказание за совершенные действия. Сначала следователь с разрешения прокуратуры переквалифицировал их действия с покушения на убийство двух лиц на хулиганство с применением оружия и незаконное хранение оружия и боеприпасов, а покушение на сотрудника полиции и вовсе убрал.

После направления обвинительного акта в суд всех троих отпустили под залог. А в конце 2016 года тройка печерских судей и вовсе оправдали Агаева и компанию во всех инкриминируемых преступлениях, сообщает издание.

По данным источника, принимая во внимание то, что именно Агаев стрелял в Кожокина, следствие не исключает, что он был убит из мести.

Как сообщал УНИАН, в полиции заявили, что злоумышленников, причастных к вчерашнему убийству, было по меньшей мере двое.