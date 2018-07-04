Лишь 2% украинцев обеспокоены статусом русского языка – соцопрос

По сравнению с 2016-2017 годы озабоченность граждан войной на Востоке Украины, уровнем жизни и экономической ситуацией несколько снизилась, однако остается высокой.

Больше всего украинцев беспокоит война, уровень жизни, экономическая ситуация и безопасность государства.

Об этом говорится в результатах опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно опросу, большинство респондентов (67%) обеспокоены войной на востоке Украины. Также среди проблем, которые больше всего беспокоят украинцев, - уровень жизни (54%), экономическая ситуация (42%) и безопасность Украины (23%).

Меньше всего украинцев беспокоит статус русского языка в Украине (2%) и отношения с Европейским Союзом (4%).

Такие проблемы, как отношения между гражданами Украины разных национальностей, возрождение украинской нации, аннексия Крыма, волнуют 5-6% граждан.

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В КМИС отметили, что по сравнению с 2016-2017 годами обеспокоенность граждан войной на востоке Украины, уровнем жизни и экономической ситуацией несколько снизилась, но остается высокой. Политическая ситуация в Украине также стала беспокоить меньшую долю граждан (от 15% в 2016 году до 13% в 2017-м и 9% - в 2018-м). Украинцев больше стали беспокоить экологические проблемы (с 5-6% до 10%). За два года также несколько возросла обеспокоенность отношениями между гражданами Украины разных национальностей (с 3,5% до 5%), проблемами возрождения украинской нации (с 4% до 6%) и статусом русского языка в Украине (с 1% до 2%), но все эти проблемы занимают последние места в иерархии проблем для населения Украины.

Жителей Западного региона значительно меньше, чем других регионов, волнуют уровень жизни (44% против 55-59% в других регионах) и экономическая ситуация в стране (33% против 40-47% в других регионах).

Обеспокоенность безопасностью Украины несколько больше характерна для жителей Западного и Южного регионов (30% и 23%, соответственно), по сравнению с жителями Центрального и Восточного регионов (по 20%).

Доля граждан, обеспокоенных преступностью, выше в Центральном регионе (18%), если сравнивать с Восточным регионом (10%).

Отношения с Россией больше беспокоят жителей Восточного (25%) и Южного регионов (18%), относительно меньше - жителей Центрального и Западного регионов (9% и 11%, соответственно). Такая же ситуация со статусом русского языка в Украине: он больше беспокоит жителей Восточного и Южного регионов (по 5%), чем жителей Центрального и Западного регионов (0,4% и 1% соответственно).

Отношения с ЕС больше всего беспокоят жителей Западного региона (6%) и меньше всего - жителей Юга Украины (2%).

Отношениями между гражданами Украины разных национальностей больше обеспокоены жители Южного региона (7%) по сравнению с жителями Центрального региона (4%).

***КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения с 18 по 30 мая 2018 года. Опрос проводился на всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных частей Луганской и Донецкой областей. Методом личного интервью опрошено 2025 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.