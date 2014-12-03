Боевики обстреляли Орловку, ранен ребенок

В результате обстрела террористами села Орловка Донецкой области ранены четыре человека, в том числе - шестилетний ребенок, сообщили в пресс-службе областного управления МВД, передает ZN.UA.

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"В Авдеевский горотдел милиции из больницы поступило сообщение о том, что к ним с ранениями разной степени тяжести доставлены 4 человека, в том числе 6-летний ребенок, которые пострадали в результате обстрела террористами с.Орловка Ясиноватского района. В свой день рождения осколками был травмирован 52-летний мужчина, а также двое членов его семьи, при этом 27-летняя девушка получила травму глаза", - говорится в сообщении правоохранителей.

Авдеевка и часть Ясиноватского района находится под контролем украинских военных, поэтому территория постоянно под обстрелами.