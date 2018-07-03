Ирина Луценко: Эффект от принятых сегодня законов почувствуют миллионы детей

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом пакет законопроектов, направленных на защиту прав детей и ответственных родителей в Украине. Проекты законов №8294, 8295, 8296 получили 275, 235 и 230 голосов народных депутатов.

«Сегодня мы провели очень важные для страны законы. Важные, в первую очередь, для наших маленьких граждан», - заявила на брифинге с министром юстиции Павлом Петренко и главой комитета по экономической политике Андреем Иванчуком глава межфракционного депутатского объединения «Чужих детей не бывает» Ирина Луценко.

«В нашей стране 1,5 млн детей проживают в неполных семьях с одним родителем. Эти дети имеют право получать надлежащее материальное содержание для жизни и развития и иметь равные возможности с детьми, проживающими с обоими родителями. Поэтому мы предложили ужесточить ответственность за неуплату алиментов и ввели ряд новшеств, которые будут стимулировать горе-родителей не забывать о собственных детях», - прокомментировала законопроект №8296 Ирина Луценко.

Этот закон упрощает выезд ребенка за границу на лечение, обучение, спортивные соревнования или отдых, повышает размер алиментов до прожиточного минимума, ужесточает ответственность за систематическую неуплату алиментов, вводит дополнительные штрафы за неуплату алиментов свыше 1 года, а также заставляет чиновников и депутатов отчитываться об отсутствии задолженности перед собственным ребенком.

«Мы также сняли налогообложение по алиментам от нерезидентов Украины и предусмотрели налоговую льготу для родителей, которые вкладываются в развитие своего ребенка - водят в музыкальную школу, на уроки английского, в спортивный кружок. Такие ответственные родители имеют право показать свои расходы и получить налоговую льготу на средства, потраченные на развитие ребенка», - пояснила инициатор законопроекта №8295.

Третий принятый Верховной Радой законопроект №8294 предусматривает государственную помощь семьям, где есть тяжелобольной ребенок. Согласно документу, на период оформления инвалидности будет выплачиваться государственная материальная помощь, а тот из родителей, кто ухаживает за ребенком, получит право на отпуск и зачисление этого периода в трудовой стаж.

«Положительный эффект от принятых сегодня законов почувствуют миллионы детей. Но остаются вопросы тех, кто растет без обоих родителей, вопросы матерей, которые воспитывают детей и не состояли в браке, много других проблем. Поэтому мы продолжим нашу работу и совместными усилиями сделаем Украину государством, где все без исключения дети получат возможности для безопасной жизни и всестороннего развития», - подчеркнула Ирина Луценко.