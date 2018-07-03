Замуж за иностранца: журналисты выяснили, кто и сколько зарабатывает на "продаже" украинских невест (видео)

Сайты брачных агентств ежемесячно зарабатывают тысячи долларов на общении иностранцев с украинскими девушками.

Как известно, украинские девушки - одни из самых желанных невест для иностранцев. Этим охотно пользуются брачные агентства, которые зарабатывают на подборе пары для иностранцев тысячи долларов ежемесячно.

Чтобы написать сообщение девушке, которая понравилась, иностранец должен заплатить 3 доллара, за открытие фотографии 5, каждая минута чата обойдется в 25 центов, говорится в сюжете программы "Гроши".

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Если иностранец хочет сделать подарок потенциальной невесте, ему также придется воспользоваться услугами агентства. Так, покупая подарки через сайт, мужчины иногда платят в 10 раз больше настоящей цены товара. За встречу с девушкой иностранцам придется заплатить сумму, которая измеряется уже в сотнях долларов.

Часто подобные сайты нанимают на работу молодых девушек модельной внешности, чтобы зарабатывать на наивных иностранцах. Схемы заработка иногда выходят и за рамки брачных агентств: девушки получают "откаты" в ресторанах и магазинах одежды, в которых иностранцы по просьбе "невест" оставляют немалые суммы.

Сообщается, что обычно через подобные сайты невесту себе ищут иностранцы-представители рабочих профессий. Поэтому девушки в поисках мужа-миллионера вряд ли смогут найти себе подходящего кандидата.

В свою очередь богатые иностранцы находят невест в Украине значительно более дорогим способом. Они пользуются услугами третьих лиц, которые подбирают девушек по определенным параметрам: красивой внешности часто бывает недостаточно. Подбор красивой, умной и хозяйственной невесты для состоятельных иностранцев обходится около 10 тысяч долларов. Иногда благодарные иностранцы за идеальную жену готовы заплатить и суммы с шестью нулями.

Как сообщал УНИАН, спасаясь от бедности, нестабильности и войны, украинки все чаще выходят замуж за иностранцев. За последние десять лет доля смешанных браков в стране выросла в два раза.