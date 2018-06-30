Застрявших в Тунисе украинских туристов разместили в отеле города Сус

Украинский консул приехал в отель тунисского города Сус и решил вопрос о размещении украинских туристов, которые с 28 июня не могут вернуться домой, сообщила одна из украинок.

Украинских туристов, которые третий день не могут вернуться в Украину из Туниса, разместили в отеле в городе Сус. Об этом в комментарии "Громадському радіо" сообщила одна из туристов Диана Кундрик. По ее словам, в отель приехал украинский консул и решил вопрос о размещении украинских туристов.

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Туроператор Oasis Travel обещал оплатить услуги отеля. В компании пообещали, что туристы вернутся в Украину 2 июля, сообщает "Громадське радіо". С утра 28 июня около 300 туристов из Украины не могли вылететь из Туниса.

Авиакомпания Bravo Airways и турфирма Oasis Travel обвиняют друг друга в невыполнении обязательств, что привело к задержкам с вылетами. По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, 650 туристов вывезла в Украину за свой счет авиакомпания Bravo Airways, с которой у Oasis Travel конфликт.

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