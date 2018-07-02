Bravo Airways в эпицентре скандала: сотни украинских туристов "заблокированы" в аэропортах нескольких стран (видео)

10:14, 02 июля 2018
Общество
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Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Утро. По несколько часов, а то и суток люди сидят в аэропортах Туниса, Албании, Грузии, а также в аэропорту "Киев". И все они - клиенты одной авиакомпании. Там пояснили, что задержки рейсов связаны с невыплатой денежных средств туроператором. Тот свою вину не признает.

В ситуацию уже пообещало вмешаться Министерство инфраструктуры. Глава ведомства Владимир Омелян в соцсети заявил, что собирает туроператоров, турагентов и авиакомпании и будут наводить порядок.

Как сообщалось, 1 июля в аэропорту Киев им. Сикорского ("Жуляны") - опять огромные задержки, самолеты авиакомпании Bravo Airways не летают.

Как утверждает представитель авиакомпании, они не получили денежный транш от туроператоров и им просто не за что заправить самолет. Со своей стороны туроператор говорит, что все оплачено и проблема именно в авиаперевозчике.

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Новость в сюжете: Скандал вокруг Bravo Airways
Теги: #рейсы#Bravo Airways