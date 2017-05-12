В Одессе презентовали книгу для незрячих детей, написанную участником АТО

В Одессе сегодня презентована книга для незрячих детей, написанная участником антитеррористической операции Сергеем Лоскутовым (творческий псевдоним - Лоскот).

Как передает корреспондент УНИАН, 11 мая в Одесской специальной общеобразовательной школе-интернате №93 для слепых и слабовидящих детей состоялась презентация двух книг современного детского автора Лоскота. Книги на украинском языке «Большие собаки боятся маленьких девочек» и «Семь сказок закрученного хвостика» напечатаны рельефно-точечным шрифтом Луи Брайля.

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Издания представили автор и исполнительный директор общественного союза «Лига организаций лиц с инвалидностью зрения «Сучасний погляд» Олеся Перепеченко.

Как отметил Лоскот, в Одессе книги шрифтом Луи Брайля представлены впервые в Украине. Он уточнил УНИАН, что книга «Большие собаки боятся маленьких девочек» уже издана на украинском, русском, английском языках, планируется – на китайском и болгарском.

Но самое главное, отныне эти книги могут читать незрячие дети. «Интересно, что впервые такие дети прочитают новую книгу раньше их сверстников (зрячих – УНИАН). Пока плоскопечатная книга «Семь сказок закрученного хвостика» ждет своей очереди на печать в издательстве, шрифтом Брайля эта книга уже доступна маленьким читателям», - сказала Перепеченко.

По ее словам, сейчас в Украине в специализированных школах-интернатах обучаются около 800 незрячих детей и 3300 слабовидящих. До 2015 года большой проблемой для таких учеников было то, что книги шрифтом Брайля практически не печатали. Сейчас основной задачей является мотивирование незрячих детей к чтению.

С этой целью вышеназванный общественный союз в 2017 году начал конкурс «Лучший читатель рельефно-точечного шрифта по системе Л.Брайля». Мероприятие проводится в 4-х специализированных школах Харькова, Львова, Одессы и Киева среди детей младшей возрастной группы 2-5 классов, средней возрастной группы 6-8 классов, старшей возрастной группы 9-12 классов.

Лоскутов рассказал УНИАН, что год служил в зоне АТО. «Воевал в составе 72-й отдельной механизированной бригады, выходил из окружения... Писать начал на войне, чтобы не свихнуться и не потерять себя», - сказал он.

Справка УНИАН. Сергей Лоскот родился 14 сентября 1970 года в Узине Киевской области. Окончил Киевский национальный архитектурный факультет университета строительства и архитектуры по специальности «Искусство».