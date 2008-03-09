Ющенко о книгах, кино, науке, тоталитарной свалке и новой варварской тенденции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Верховную Раду и Кабинет министров создать более благоприятные условия для развития украинского книгоиздания, сети распространения книг, развития науки и кинематографии. Об этом он заявил сегодня, выступая в Национальной опере Украины во время торжеств по случаю 194-й годовщины от дня рождения Тараса Шевченко.

“Парламент и правительство я настойчиво прошу создать максимально льготные условия для украинского книгоиздания, для развития научной сети распространения книг, для кинематографического и театрального дела и функционирования национальных музеев, библиотек, развития архивной и библиографической деятельности”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом Президент выразил убеждение, “что в нынешнем году все это мы сделаем”, поскольку “мы обязаны возобновить исторические символы нашей земли, очистить свое пространство от тоталитарной свалки и в то же время остановить новую варварскую тенденцию: разрушительную застройку уникальных и исторических центров Киева, Львова, Одессы, Ялты и десятков других городов Украины”.

По его словам, главной задачей на ближайшие годы для всего украинского общества является заложить качественно новые научное и образовательное дела, а также укрепить национальное информационное пространство “против каких-либо угроз общественной морали и нашим национальным интересам”.

В этом контексте В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня “нам нужна глубокая национальная осознанность за собственную украинскую судьбу”.