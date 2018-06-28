Омбудсмены Украины и РФ планируют сегодня посетить Сенцова

Омбудсмены прилетели из Москвы в Салехард и отправились сразу в Лабытанги, где находится колония.

Омбудсмены Украины Людмила Денисова и РФ Татьяна Москалькова планируют посетить Сенцова в колонии строгого режима номер 8 «Белый медведь» города Лабытнанги.

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Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, омбудсмены прилетели из Москвы в Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ) и отправились сразу в Лабытанги.

Чтобы попасть в этот населенный пункт нужно пересечь на пароме реку Обь.

Журналистов из Украины в аэропорту задержали сотрудники полиции для выяснения цели прибытия, места проживания и наличии обратных билетов.

Как сообщила Денисова на своей странице в Facebook, по прибытию в аэропорт Москалькова отказалась ехать вместе с украинским омбудсменом.

"Доброе утро! С праздником! Я буду отмечать День Конституции в Лабытнанги. Уже на полпути к колонии, где отбывает наказание Олег Сенцов. Кстати, летела одним рейсом с Уполномоченой РФ Татьяной Москальковой. По прилету, к сожалению, Татьяна не захотела ехать со мной на одной машине, осталась на поле .... наверное, ждать какое-то решение", - написала Денисова.

Как сообщал УНИАН, Украинский омбудсмен Татьяна Денисова 15 июня отправилась в РФ для посещения украинских политзаключенных. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале Сенцова. В тот же день российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова отправилась к Сенцову по «личной инициативе», а ее визит не был согласован.

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До сих пор российская сторона не пускала Денисову к Сенцову, который 14 мая объявил бессрочную голодовку, отказывали даже в видеосвязи с осужденным режиссером.

Справка УНИАН. Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.