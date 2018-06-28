В Житомире после 10 месяцев в СИЗО выпустили из-под стражи журналиста, который подозревается в работе на заказ Кремля

Муравицкого подозревают в том, что по указанию российских кураторов он готовил и распространял антиукраинские материалы.

Сегодня в Житомире суд отпустил под домашний арест блогера Василия Муравицкого, которого подозревают в государственной измене.

Об этом УНИАН сообщили в Королевском районном суде Житомира, где слушается дело блогера.

Коллегия судей Королевского райсуда решила отпустить блогера под домашний арест до 25 августа по месту постоянного проживания в поселке Новогуйвинское Житомирского района. В то же время прокурор настаивал на том, чтобы блогеру продлили срок содержания под стражей на 2 месяца ( поскольку 5 июля срок содержания под стражей Муравицкого заканчивался). Муравицкого более 10 месяцев держали под стражей.

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Как сообщал УНИАН, Королевский райсуд Житомира начал рассмотрение дела против Муравицкого 24 октября 2017 года.

2 августа 2017 года, суд арестовал блогера без права внесения залога.

Муравицкого подозревают в том, что по указанию российских кураторов он готовил и распространял антиукраинские материалы. По данным правоохранителей, в своих материалах блогер обосновывал законность изменения границ территории и государственной границы Украины, «справедливости» аннексии Россией Крыма, создание террористических псевдогосударственных образований на востоке Украины, аргументировал необходимость незаконного присоединении отдельных регионов Украины к другим государствам, распространял информацию относительно сбора средств и материального обеспечения террористов «ЛНР» и «ДНР».

Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. 26 апреля ц.г. Муравицкий попросил суд ускорить рассмотрение его дела.

Муравицкий работал для издания «Житомир.Инфо». Заказанные материалы публиковались на шести сайтах, которые администрировались из России и оккупированных территорий.

По данным следствия, темы для статей он обычно получал по почте или через мессенджер, впрочем иногда и сам выбирал тематику. Во время обысков у Муравицкого нашли компьютеры с доказательствами переписки с кураторами и подготовки антиукраинских статей. Также изъяли копии заключенных с государственными информагентствами России соглашений на подготовку заказных публикаций, акты приема-передачи работ за оговоренный гонорар и банковские карты, на которые перечислялись деньги.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове за госизмену украинского подполковника приговорили к 13 годам тюрьмы.