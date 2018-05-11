В Харькове за госизмену украинского подполковника приговорили к 13 годам тюрьмы

В начале 2015 года военнослужащий собирал с целью передачи представителям спецслужб РФ сведения, представляющие государственную тайну, а также во время задержания нанес телесные повреждения работнику СБУ.

В Харькове за государственную измену и избиение работника Службы безопасности Украины подполковника одного из военных формирований приговорили к 13 годам тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры сил АТО.

Читайте такжеВ СБУ назвали причину допроса коммуниста Симоненко

По сведениям пресс-службы, военная прокуратура в суде доказала, что в начале 2015 года военнослужащий, действуя умышленно в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины, собирал с целью передачи представителям спецслужб Российской Федерации сведения, представляющие государственную тайну, а также во время задержания нанес телесные повреждения работнику Службы безопасности Украины.

Отмечается, что судебное рассмотрение длилось около 2 лет.

В четверг, 10 мая, один из районных судов Харькова признал мужчину виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Суд вынес приговор, которым военнослужащий приговорен к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания.