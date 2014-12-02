В Артемовске перехватили автомобиль со взрывным устройством и арсеналом оружия (фото)
В Артемовске Донецкой области милиция задержала мужчину на автомобиле, который перевозил взрывное устройство с электронным детонатором и арсенал оружия.
Об этом сообщил начальник ГУ МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Сегодня, в Артемовске, в ходе успешной спецоперации сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ УМВД Украины в Донецкой области был предотвращен теракт. Задержан автомобиль, в котором установлено взрывное устройство с электронным детонатором, а также обнаружена большая партия оружия - 2 автомата Калашникова, 2 РПГ, большое количество гранат и боеприпасов", - написал Аброськин.
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