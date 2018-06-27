Организатор нападения на лагерь ромов возле Львова получал инструкции через соцсети - Геращенко

По его словам, цель была именно убить, покалечить, а не просто попугать.

Организатор нападения на лагерь ромов, в результате которого погиб один человек и трое пострадали, получал инструкции через социальные сети. Также ему обещали деньги за организацию подобных атак.

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Об этом заявил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина". "Цель стояла именно убить, покалечить, а не просто попугать. На сегодня я могу уверенно сказать, что организатор связывался через соцсети с определенными лицами, которые обещали ему деньги за организацию этих нападений. Я не исключаю, что это есть, вся эта акция, действием российских спецслужб для того, чтобы создать межнациональную и расовую вражду в Украине", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 июня, на окраине Львова группа подростков в масках напала на лагерь ромов, в результате чего погиб 24-летний ром, еще трое получили ранения. Полиция открыла уголовное производство по факту убийства и еще несколькими статьями Уголовного кодекса.

Все оружие, которым наносили повреждения ромам, изъяли с места происшествия. Впоследствии стало известно, что среди задержанных подростков - десять учеников трех львовских школ. Всего полиция установила 14 подозреваемых.

В СБУ предполагают, что за нападением на ромов в Украине может стоять Россия.