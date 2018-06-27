В Счастье задержали бывшего боевика, который после освобождения из тюрьмы стал "милиционером ЛНР"

00:50, 27 июня 2018
Общество
67 0
Боевики уволили стрелка за "нарушение дисциплины" / Фото npu.gov.ua

В г. Счастье оперативники Управления уголовного розыска задержали 31-летнего жителя г. Должанск (ранее Свердловка), который находился в составе НЗФ, как боец так называемого «МВД ЛНР».

Читайте такжеВ Харькове при попытке взорвать памятник воинам УПА по приказу спецслужб России задержали женщину

Как сообщает Нацполиция, мужчина рассказал о том, что в начале 2017 года после освобождения из мест лишения свободы он по предложению своего товарища поступил в так называемую «народную милицию «ЛНР». Его назначили стрелком.

Прошел военную подготовку на полигоне, принимал участие в полномасштабных учениях, организованных российскими кураторами для двух НЗФ – «ЛНР» и «ДНР», где боевики использовали боевую технику и боеприпасы. После прохождения «боевого крещения» непосредственно удерживал позиции оккупантов в с. Новосветловка, х. Вишневый дол и с. Веселая Гора.

В октябре 2017 года за нарушение дисциплины мужчину уволили. Не имея возможности никак себя реализовать, из-за недостатка работы, денег и еды, он решил «пробраться» на территорию Украины, чтобы доехать к тете и начать жизнь с «чистого листа».

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, ранее на Луганщине задержали бывшего сотрудника "МВД ЛНР".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #боевик ЛНР