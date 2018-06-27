В Счастье задержали бывшего боевика, который после освобождения из тюрьмы стал "милиционером ЛНР"

31-летний мужчина ехал к тете, чтобы начать жизнь "с чистого листа", но прошлое все же не отпустило его.

В г. Счастье оперативники Управления уголовного розыска задержали 31-летнего жителя г. Должанск (ранее Свердловка), который находился в составе НЗФ, как боец так называемого «МВД ЛНР».

Читайте такжеВ Харькове при попытке взорвать памятник воинам УПА по приказу спецслужб России задержали женщину

Как сообщает Нацполиция, мужчина рассказал о том, что в начале 2017 года после освобождения из мест лишения свободы он по предложению своего товарища поступил в так называемую «народную милицию «ЛНР». Его назначили стрелком.

Прошел военную подготовку на полигоне, принимал участие в полномасштабных учениях, организованных российскими кураторами для двух НЗФ – «ЛНР» и «ДНР», где боевики использовали боевую технику и боеприпасы. После прохождения «боевого крещения» непосредственно удерживал позиции оккупантов в с. Новосветловка, х. Вишневый дол и с. Веселая Гора.

В октябре 2017 года за нарушение дисциплины мужчину уволили. Не имея возможности никак себя реализовать, из-за недостатка работы, денег и еды, он решил «пробраться» на территорию Украины, чтобы доехать к тете и начать жизнь с «чистого листа».

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, ранее на Луганщине задержали бывшего сотрудника "МВД ЛНР".