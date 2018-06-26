Суд Одессы продлил арест директору лагеря "Виктория", в котором погибли трое детей

Кроме того, допрошены пострадавшие во время пожара дети.

Киевский районный суд Одессы сегодня продлил до 26 августа содержание в СИЗО Петросу Саркисяну - директору оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория», в котором в сентябре 2017 года погибли три воспитанницы танцевального ансамбля «Адель».

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Как передает корреспондент УНИАН, также допрошены пострадавшие во время пожара дети.

Адвокат Игорь Карпов настаивал на домашнем аресте, но суд не счел возможным отпустить подозреваемого из СИЗО.

Также во время заседания были допрошены несовершеннолетние Ольга Задорина и Екатерина Циприанович, которые признаны потерпевшими по делу.

Обе потерпевшие на момент трагедии были воспитанницами «Адели», вместе с другими членами коллектива отдыхали в «Виктории», проживали в комнате №9, расположенной на 2-м этаже сгоревшего впоследствии деревянного корпуса.

Они рассказали, что во время пожара их разбудила худрук «Адели» Татьяна Егорова, и вместе с ней и еще одной девочкой им пришлось прыгать со 2-го этажа, так как огонь «отрезал» выход.

Со слов потерпевших, в это время на улице, возле горящего здания находился один из вожатых, которого они просили о помощи, но тот не отреагировал и ушел.

В результате прыжка из охваченного огнем корпуса Задорина получила травму позвоночника, в связи с чем пока не может танцевать, Циприанович – сильный ушиб.

Дети утверждают, что в «Виктории» инструктаж по противопожарной безопасности с ними не проводили, а водопроводная вода (в комнатах, в душе) «билась током».

Кроме того, в некоторых комнатах, в том числе №11 (в ней жили погибшие дети) заедали замки.

Адвокат Саркисяна - Игорь Карпов также во время заседания опросил потерпевших. Спросил, в частности, кто «подготавливал» их к судебному заседанию, из какой ткани сшиты их костюмы для выступлений и пр.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года, что привело к гибели трех девочек. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

В связи с ЧП были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил воспитателя на свободу под поручительство народных депутатов, Саркисян находится в СИЗО. 24 апреля 2018 года суд приговорил Цокур к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Фигурантом дела также является подозреваемая в халатности бывший вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько, расследование в отношении которой 27 апреля завершено. Материалы переданы в суд.

Кроме того, в деле фигурируют бывший руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и инспектор, которые подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Также в мае прокуратура сообщила Саркисяну и его заместителю о подозрении в завладении 120 тыс. грн бюджетных средств и 18 июня в Киевский райсуд Одессы направлен обвинительный акт.