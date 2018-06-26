Журналисты рассказали о секс-туризме в Украине: кто и сколько на этом зарабатывает (видео)

Иностранцев привлекает красота украинок и невысокая цена за их "услуги".

Международный аэропорт Одессы. В зале ожидания таксисты и красивые украинские девушки. Без галстуков и без комплексов, а главное - без женщин в зал заходят турецкие мужчины.

Он два раза в год обязательно прилетает в Украину. И не скрывает - едет сюда за дешевым отдыхом... и девушками. Таких, как Фаид, секс-туристов больше с каждым годом. Ради удовлетворения их прихотей работает уже целая индустрия.

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Поэтому журналисты программы "Гроші" решили исследовать этот организованный секс-бизнес: как находят девушек иностранцы и кто зарабатывает на этом в Украине.

СМИ показали кадры вечеринки настоящих секс-туристов в нашей стране. Они приезжают к нам в поисках красивых девушек и дешевого секса. Сайтов, которые предлагают такие туры в Украину, в интернете множество: там забронируют самолет, номер в отеле, а вишенкой на торте станет секс с гражданкой нашей страны. Стоит такая услуга 3 тысячи долларов.

"Работает это так: для одного клиента готовят несколько красавиц "на продажу": покупают белье, ведут в салон. Потом везут в апартаменты, где турист выбирает лучшую. За одну такую смену девушка может заработать 5-6 тысяч гривень плюс чаевые. Всю эту сумму потом делят 50/50 (между девушкой и фирмой-посредником)", - говорится в сюжете.

Ранее журналисты "Грошей" сообщали, что средний заработок украинок в столичных стрип-клубах достигает 2,5-3 тыс. долларов на месяц.