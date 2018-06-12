Журналисты проверили, сколько можно заработать в стрип-клубе за ночь (видео)

Средний заработок, как выяснили журналисты, достигает 2,5-3 тыс. долларов в месяц.

Красивые и сексуальные. Они ждут своего джентльмена, чтобы заработать побольше денег. Все это происходит в джентльмен-клубах столицы.

Сегодня в Киеве таких заведений минимум 45. За новым названием скрываются старые стрип-бары. Что происходит в едва освещенных помещениях: разврат, секс и пикантные услуги, сколько можно заработать за ночь - проверили журналисты программы "Гроші".

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Как рассказала одна из героинь сюжета, в стрип-бизнес она попала случайно. На собеседовании ей сказали, что иногда ей нужно будет потанцевать, потом выяснилось, что нужно раздеваться.

Журналисты узнали, что с каждой заказанной клиентом позиции из меню стриптизерша получает деньги - так можно заработать до 2 тысяч гривень.

Ставка 250 гривень, однако на самом деле девушки за день зарабатывают 1,5 тыс., как рассказали журналистке на одном из собеседований.

Также, как рассказала героиня сюжета, им предлагают заниматься сексом, заказать танцовщицу можно только через администрацию стриптиз-клуба.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в стриптиз-клубе вновь произошли разборки со стрельбой, есть раненые.