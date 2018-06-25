На Житомирщине из-за долгов по зарплате работники райавтодора перекрывали движение на трассе "Киев-Чоп" (видео)

Таким образом протестующие требовали выплатить им задолженность по зарплате за три месяца.

В Пулинском районе Житомирской области работники райавтодора из-за долгов по зарплате сегодня перекрывали движение транспорта на трассе международного значения Киев-Чоп.

Как сообщили УНИАН в Новоград-Волынском филиале Житомирского облавтодора, протестующие около 30 минут ходили по пешеходному переходу, требуя выплатить им задолженность по зарплате, которую они, по их словам, не получали с марта этого года.

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Во время акции протеста на дороге образовался километровый затор. К дорожникам прибыл первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Житомирской области Сергей Заика. Он выслушал требования протестующих, объяснил ситуацию, и заверил, что этот вопрос будет решаться на самом высоком уровне.

Протестующие выразили намерение повторить сегодняшнюю акцию уже в начале июля, если с ними не рассчитаются в ближайшее время.