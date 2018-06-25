Под песни скандальной российской группы: одесская IT-компания отгуляла корпоратив в VIP-отеле на берегу моря (фото) - СМИ

На корпоративе выступала скандальная российская группа "Ленинград", ранее выступавшая в аннексированном Крыму.

В эти выходные IT-компания Autodoc, что базируется в Одессе - с размахом отметила свой юбилей. Сначала прошел слух, что это корпоратив компании "Укравтодор", на который якобы выступил Шнур и группа "Ленинград".

Однако, как выяснила "Страна", юбилей праздновал не "Укравтодор", а компания Autodoc. Это крупная международная IT-контора. Как указано на их сайте, она работает в 26 европейских странах и ежегодно обслуживает более 2 миллионов постоянных клиентов.

Для торжества выбрали курортный поселок Коблево (Николаевская область), а точнее отель на берегу Черного моря - Hotel White House. Гостиница позиционирует себя как VIP отель с системой All Inclusive.

Это новая современная гостиница у самого моря. Гостям предоставляются просторные комфортные номера в четырехэтажном здании отеля. Каждый номер оформлен в современном стиле и оборудован всем необходимым. Практически из каждого номера открывается вид на море. На территории отеля расположен бассейн.

White House имеет свой пляж, который примыкает к территории отельного комплекса.

Цены в отеле выше средних. С 1 июля стандартный двухместный номер потянет на 1750 грн в сутки, а президентский люкс обойдется в 2750 гривен.

"Сняли они отель на пятницу, субботу и воскресенье. Вывеска была праздничная. Мы три дня не спали. Гостиница гудела до часу ночи. Фейерверки, салюты, шум и гам", - рассказал "Стране" местный житель.

Издание также сообщает, что на корпоративе выступал дуэт "Потап и Настя", хотя группа заявила, что с октября 2017 года прекращает совместные выступления.

Также слушали на корпоративе группу "Ленинград" во главе со Шнуром (Сергеем Шнуровым, - ред.).

"Сцена была прям на берегу моря. На пляже. В этот отель часто приезжают звезды выступать. Видели тут Монатика и еще каких-то девочек из украинского шоу-бизнеса", - продолжает наш собеседник, дом которого находится рядом с отелем.

Сам Потап в свой фотоблог Instagram выложил снимок на фоне моря день назад и поставил хэштег #koblevo.

Отметим, что при активных гастролях дуэта "Потап и Настя", их гонорар на корпоративы составлял около $15-20 тыс. А вот Сергей Шнуров и группа "Ленинград" обычно за 40 минут просили около $40 000.

По оценкам журнала Forbes, "Ленинград" заработал больше всех на российской эстраде с середины 2015 до середины 2016 года — $11 000 00.

Отметим, что ранее СМИ сообщали о том, что группа "Ленинград" неоднократно выступала в аннексированном Крыму.