При обстрелах боевиками Трехизбенки погибли два мирных жителя

Об этом сообщили в пресс-службе председателя Луганской областной государственной администрации (ОГА) Геннадия Москаля.

Читайте такжеМоскаль: боевики обстреляли здание Станично-Луганской райгосадминистрации

"В результате обстрела разрушен жилой дом по ул. Разина. Супруги-пенсионеры (66-летний мужчина и 63-летняя женщина), которые проживали в нем, от полученных травм погибли", - сообщил Геннадий Москаль.

Также, по данным председателя ОГА, боевики обстреляли из "Градов" город Счастье.

«Сегодня после полуночи террористы со стороны села Веселая Гора обстреляли город Счастье из минометов и систем залпового огня "Град". Несколько снарядов и мин попали прямо в жилые дома на ул. Дружбы, Республиканской и Гагарина", - сообщил Геннадий Москаль.

По его словам, разрушен 2-этажный многоквартирный дом. "Здание фактически сложилось, есть ли пострадавшие под обломками, пока не известно, сейчас на месте работают спасатели. Еще в одном доме - 4-этажном - снесло крышу и выбиты окна", - сообщил председатель ОГА.

Повреждено также здание районной электросети, перебита 6-киловольтная линия электропередач, которая подает ток на скважину, сообщил председатель ОГА.

Энергообеспечение Счастья осуществляется в аварийном режиме. По словам председателя ОГА, если в течение 5-6 часов не удастся устранить повреждения, вода в системе замерзнет. При этом он отмечает, что сейчас в Счастье 12 градусов мороза.