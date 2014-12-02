Ночью боевики снова обстреляли Счастье, пострадавшим оказана помощь - "Айдар"
07:48, 02 декабря 2014Общество
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Группировки не прекращают массированных обстрелов города.
REUTERS
Сегодня ночью, с 1 на 2 декабря,боевики обстреляли город Счастья.
Об этом сообщает Hromadske.TV со ссылкой на бойцов батальйона "Айдар".
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"Пострадавшим оказана помощь и предоставлено временное укрытие", - говорится в сообщении.
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