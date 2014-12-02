Армию РФ на Донбассе атаковало из засады неустановленное подразделение, есть погибшие
Неизвестные также уничтожили две единицы боевой техники российских военных.
В районе Дебальцево боевики стремятся наращивать свою группировку, перебрасывая в данный район через Красный Луч дополнительное вооружение и боевую технику.
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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"Зафиксировано как минимум 2 конвоя снабжения, в состав которых входили буксируемые артиллерийские системы (всего до 12 ед. артиллерии)", - пишет он.
Также возле Дебальцево сводная тактическая группа одного из мотострелковых соединений армии РФ, выдвигаясь в район боевого предназначения, была обстреляна и атакована из засады неустановленным подразделением. Есть погибшие и раненые, уничтожено две единицы техники.