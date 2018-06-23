На Черниговщине резервисты оттачивают военное мастерство на учениях «Северная крепость — 2018» (фото)

В обучении принял участие начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, генерал армии Виктор Муженко.

На Черниговщине продолжаются бригадные учения резервистов 119-го батальона территориальной обороны «Северная крепость — 2018».

Об этом сообщили в Департаменте информдеятельности Черниговской ОГА.

Танковые бригады оперативного командования «Север» провели тренировку по преодолению водных преград в надводном и подводном положении.

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Как отметил заместитель командующего оперативного командования «Север» полковник Петр Ромигайло, все экипажи с поставленной задачей справились хорошо. Учения продолжаются, и танкисты продолжат оттачивать свое мастерство на полигоне, чтобы достойно применить эти навыки в реальных боях против врага.

В обучении принял участие начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, генерал армии Виктор Муженко. Он поблагодарил резервистам за службу и отметил их высокий боевой и моральный выучку. Многие из них имеют за плечами боевой опыт на востоке, а кое-кто воевал и в Афганистане.

Напомним, учения резервистов продлятся до 27 июня.