На Черниговщине резервисты оттачивают военное мастерство на учениях «Северная крепость — 2018» (фото)
На Черниговщине продолжаются бригадные учения резервистов 119-го батальона территориальной обороны «Северная крепость — 2018».
Об этом сообщили в Департаменте информдеятельности Черниговской ОГА.
Танковые бригады оперативного командования «Север» провели тренировку по преодолению водных преград в надводном и подводном положении.
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Как отметил заместитель командующего оперативного командования «Север» полковник Петр Ромигайло, все экипажи с поставленной задачей справились хорошо. Учения продолжаются, и танкисты продолжат оттачивать свое мастерство на полигоне, чтобы достойно применить эти навыки в реальных боях против врага.
В обучении принял участие начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, генерал армии Виктор Муженко. Он поблагодарил резервистам за службу и отметил их высокий боевой и моральный выучку. Многие из них имеют за плечами боевой опыт на востоке, а кое-кто воевал и в Афганистане.
Напомним, учения резервистов продлятся до 27 июня.
Фото с учений «Северная крепость-2018», https://t.co/ZU7BfAA4AJpic.twitter.com/XogWK83tvn— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 23, 2018