В Единый реестр ущерба инфраструктуры в зоне АТО уже внесено около 1300 объектов

В этом убежден инициатор создания Единого реестра Валерий Омельченко.

«Сегодня в Украине нет подобной базы данных в открытом доступе, где на одном сайте можно найти систематизированную и достоверную информацию о разрушениях вследствие боевых действий на Донбассе. Сегодня в Единый реестр уже внесено около 1300 объектов с проверенными данными, еще более двух тысяч сообщений находятся в работе у модераторов. Очень важно, что кроме жителей Донецкой и Луганской областей, заинтересованных в восстановлении своих объектов, сайт Единого реестра привлекает внимание потенциальных отечественных и зарубежных доноров, которые планируют помощь Украине в восстановлении Донбасса. Наибольшее количество посетителей сайта составляют украинцы, но наряду с этим мы видим активность пользователей из России, США, Германии, Израиля, Беларуси, Греции, Польши, Словении и других стран», - отметил Валерий Омельченко.

По его словам, до завершения формирования реестра еще очень далеко. С активизацией боевых действий каждый день приносит новые разрушения и ущерб, сообщения о новых пострадавших объектах поступают нескончаемым потоком.

«Есть уверенность, что международная донорская конференция по восстановлению инфраструктуры Донбасса, о проведении которой в конце января 2015 года заявлено на государственном уровне, пройдет результативно. И планы по восстановлению будут формироваться, в том числе, опираясь на созданный нами при непосредственном участии граждан достоверный и открытый интерактивный ресурс – Единый реестр ущерба инфраструктуры в зоне АТО», - подчеркнул Валерий Омельченко.

Напомним, сайт Единого реестра инфраструктуры в зоне АТО начал работу в сентябре. Граждане могут внести данные о разрушенных инфраструктурных объектах Донецкой и Луганской областей непосредственно на сайт www.реестр.укр или по электронной почте: reestr.ato@ukr.net, reestr.ato@i.ua, reestr.ato@mail.ru, reestr.ato@yandex.ru