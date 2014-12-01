Эпидемия ВИЧ-СПИД в Украине стареет - эксперт

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Юрченко.

Он подчеркнул, что к эпидемии ВИЧ\СПИДа в Украине добавляются впервые выявленные лица уже старшего возраста.

Читайте такжеСегодня Всемирный день борьбы со СПИДом«Это люди 50-60 лет, которые недавно заразились ВИЧ-инфекцией через половой путь передачи. Люди, которые принимают антиретровирусную терапию, живут качественно и продолжительно. Их время жизни растет. Поэтому сегодня возникает другая потребность: в лечении сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, которые связаны не только с ВИЧ-инфекцией, но и с соматическим состоянием человека», - отметил Юрченко.