В сеть выложили видео преследования беспилотником танка боевиков

11:06, 01 декабря 2014
Общество
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В сети появилось видео как украинский беспилотник преследует танк боевиков.

В мережу виклали запис як безпілотник слідкує за танком \ vk.com

Беспилотник зафиксировал как танк ехал по одной из дорог возле населенного пункта, и остановился недалеко от промышленного объекта. Далее слышно как раздаются мощные взрывы и залпы тяжелого вооружения.

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