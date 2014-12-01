В сеть выложили видео преследования беспилотником танка боевиков
11:06, 01 декабря 2014Общество
0 0
В сети появилось видео как украинский беспилотник преследует танк боевиков.
В сеть выложили запись как беспилотник следит за танком \ vk.com
Беспилотник зафиксировал как танк ехал по одной из дорог возле населенного пункта, и остановился недалеко от промышленного объекта. Далее слышно как раздаются мощные взрывы и залпы тяжелого вооружения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter