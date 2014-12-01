Террористы обстреляли Кировский район Донецка
02:40, 01 декабря 2014Общество
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Артиллерийскому обстрелу подвергся микрорайон Текстильщик в Кировском районе Донецка вечером 30 ноября.
vk.com/donetsk
Об этом «ОстроВу» сообщили очевидцы.
«Пожар возле домов по улице Терешковой. В домах повылетали окна. Людей просят отойти на безопасное расстояние», - говорят они.
По предварительной информации очевидцев, в результате обстрелов повреждены два дома. Дончане сообщают, что один из снарядов попал в квартиру.
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В соцсетях жители города называют конкретные адреса пострадавших домов.
«По ул. Терешковой,20 горит м/автобус во дворе, ул. Терешковой,29 прямое попадание, горит дом, ул. Жарикова,25 1 подьезд, 6 этаж – попадание», - пишут дончане.
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