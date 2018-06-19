Знаменитый «жидкий терминатор» снимается в украинском фильме о Захаре Беркуте (фото)

Американец Роберт Патрик воплотит на экране образ украинского национального героя из повести Ивана Франко.

Голливудский актер Роберт Патрик, известный по роли безжалостного робота-убийцы «Т-1000» во второй части «Терминатора», прибыл в Украину для работы над новым украинским фильмом.

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Как сообщает «ТСН», Патрику досталась главная роль в исторической ленте режиссера Ахтема Сеиталбаева «Захар Беркут». Американец воплотит на экране образ украинского национального героя из повести Ивана Франка.

Актер опубликовал в Instagram несколько сделанных в Украине фотографий – он успел побывать во Львове и на озере Синевир.

Отмечается, что сорежиссером картины стал Джон Винн, который работал с оскароносным режиссером Гильермо дель Торо и Marvel.

Помимо Патрика, в ленте задействованы и прочие американские актеры: Томми Фланган (“Гладиатор”, “Храброе сердце”), Рокки Майерс («Люцифер») и Поппи Дрейтон («Хроники Шаннары»).

Премьера фильма запланирована на 2019 год.

Напомним, в феврале в Украину для сьемок в фильме «Последний шаг» приехал всемирно известный французский актер Жан Рено.