Знаменитый «жидкий терминатор» снимается в украинском фильме о Захаре Беркуте (фото)
Голливудский актер Роберт Патрик, известный по роли безжалостного робота-убийцы «Т-1000» во второй части «Терминатора», прибыл в Украину для работы над новым украинским фильмом.
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Как сообщает «ТСН», Патрику досталась главная роль в исторической ленте режиссера Ахтема Сеиталбаева «Захар Беркут». Американец воплотит на экране образ украинского национального героя из повести Ивана Франка.
Актер опубликовал в Instagram несколько сделанных в Украине фотографий – он успел побывать во Львове и на озере Синевир.
Отмечается, что сорежиссером картины стал Джон Винн, который работал с оскароносным режиссером Гильермо дель Торо и Marvel.
Помимо Патрика, в ленте задействованы и прочие американские актеры: Томми Фланган (“Гладиатор”, “Храброе сердце”), Рокки Майерс («Люцифер») и Поппи Дрейтон («Хроники Шаннары»).
Премьера фильма запланирована на 2019 год.
Напомним, в феврале в Украину для сьемок в фильме «Последний шаг» приехал всемирно известный французский актер Жан Рено.