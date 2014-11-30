Патриарх Филарет призвал священников УПЦ МП определиться, кому они служат

Об этом Филарет заявил во время общей молитвы за Украину на Михайловской площади, сообщает 5 канал.

По словам патриарха, все украинские церкви готовы объединиться в одну поместную, однако Россия не дает разрешения Московской патриархии отделяться.

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"Православной церкви нужно объединиться. Но вы видите, что Московский патриархат не очень хочет идти на объединение, потому что ему Москва не позволяет. Но обстоятельства жизни складываются так, что они должны ответить на один вопрос: с кем вы? С украинским народом, или с русским народом? Кому вы служите?", - отметил он.

При этом он добавил: "Мы все равно создадим в Украине единую поместную православную церковь. И когда у нас будет единая православная церковь, никакие враги нам не страшны".